Азербайджан, Иран и Туркмения договорились о своповых поставках газа

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Берлин может приостановить некоторые форматы сотрудничества и двусторонние встречи с Москвой, чтобы оказать давление на Россию и не допустить использования ею энергоресурсов в качестве оружия. Об этом посольство Германии в США уведомило американский конгресс, сообщает портал Axios.

Что касается вариантов на национальном уровне <...> при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно, — говорится в тексте послания...