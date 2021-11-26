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Азербайджан, Иран и Туркмения договорились о своповых поставках газа

21:28, 28 ноября 2021
Азербайджан, Иран и Туркмения договорились о своповых поставках газа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com
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Азербайджан, Иран и Туркмения заключили трёхстороннее соглашение о своповых поставках газа. Согласно договорённостям, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров. Документ был подписан в Ашхабаде в присутствии иранского и азербайджанского президентов Ибрахима Раиси и Ильхама Алиева. Глава Азербайджана отметил экономическую и энергетическую важность подписанного документа, сообщает Sputnik Азербайджан.

Это исторический документ, он показывает, насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трёхстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности, — заявил Алиев.

Стороны достигли договорённостей на XV саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

Ранее в ходе этого саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны-участницы воспользоваться Зангезурским транспортным коридором. По его словам, он станет важной частью транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад и откроет широкие возможности для региона.

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