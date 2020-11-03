Автовладельцев обяжут проходить техосмотр после малейших изменений

https://static.news.ru/photo/91f002d4-1d6a-11eb-9a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские автовладельцы будут обязаны пройти внеплановый техосмотр при внесении даже малейших изменений в машине. Это может быть даже смена магнитолы или сигнализации.

Такие правила будут приняты в случае принятия пакета поправок Минпромторга «О безопасности колёсных транспортных средств». Конструкции, которые нужно будет согласовывать в специализированной лаборатории, включают установку порогов, спойлеров, антенн, люков, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, пишут «Известия».

Проходить внеплановый техосмотр надо будет при установке колёс увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, сигнализации и прочего. Также при ремонте авто запрещено будет ставить б/у системы рулевого управления, тормозные системы, глушители, системы выпуска, подушки безопасности, ремни.

Это может привести к тому, что автовладельцы будут лишены возможности использовать для ремонта более дешёвые детали с авторазборок, а будут вынуждены покупать новые, импортные, приводит издание мнение сенатора Андрея Кутепова, который призывает главу Минпромторга Дениса Мантурова отказаться от принятия таких поправок.

Сенатор отмечает, что сейчас в транспортной отрасли страны работают свыше 70 тыс. предприятий, на них трудятся 1,5 млн работников, оборот сферы составляет более 280 млрд руб. в год, по запчастям — 1,3 млрд руб.

Формально поправки вносятся в технический регламент для исполнения Женевского договора 1958 года. Он предусматривает, что правила различных стран не должны противоречить друг другу. Там есть и требования к производителям, которые запрещают ставить некоторые подержанные детали на машины.

Но Минпромторг предлагает распространить эти правила и на подержанные автомобили, чего и просит не делать сенатор Кутепов. Он предлагает включить в текст поправок правила ООН без изменения оригинала. Согласование замечаний должно завершиться до конца этого года, в следующем поправки должны пройти согласование на уровне Таможенного союза, а уже в 2022 году — вступить в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 ноября водители, купившие полис ОСАГО с 1 марта и не прошедшие технический осмотр автомобиля в срок до 31 октября, могут быть оштрафованы, напомнили в российских страховых компаниях.