https://static.news.ru/photo/2e677f40-2215-11ea-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/Global Look Press

Российских автовладельцев обязали за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование вступает в силу с 1 января 2020 года.

Оно закреплено в постановлении правительства, подписанном премьером Дмитрием Медведевым, а также в законе о регистрации транспортных средств. Точная стоимость услуги пока не называется, но, по мнению экспертов, автовладельцам она обойдётся в 5–20 тыс. рублей, сообщает газета «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили. С 1 января 2020 года в России будет проиндексирована его ставка на колёсные транспортные средства и прицепы. Эксперты считают, что рост ставки приведёт к удорожанию не только импортной автопродукции, но и российской.