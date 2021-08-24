АвтоВАЗ заявил о возможном скором возобновлении производства в Тольятти

АвтоВАЗ может возобновить производство на заводе в Тольятти уже на следующей неделе. Скорость конвейера при этом снизится. Об этом сообщил президент концерна Николя Мор, передаёт ТАСС.

АвтоВАЗ с 23 августа приостановил работу на всех трёх линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh.

Вероятность этого (возобновления производства) высока, что мы заново стартуем на следующей неделе, но может быть, не на стандартной скорости конвейера, — уточнил Мор.

АвтоВАЗ является лидером на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе — июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тысячи автомобилей.

В последние месяцы автопроизводители по всему миру испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автомобильных компонентов. General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor, среди прочих, были вынуждены приостановить работу некоторых своих предприятий.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в России в полной мере не разрешится.