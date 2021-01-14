АвтоВАЗ увеличил цены на свои автомобили

АвтоВАЗ вслед за некоторыми другими производителями машин поднял цены на свою продукцию. В зависимости от модели и комплектации автомобили с 15 января 2021 года подорожали на 10–39 тысяч рублей.
Изменение цены не затронуло только Lada Niva,
Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей. За пассажирский универсал теперь надо отдать от 669 тысяч рублей, за фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray подорожала на 10–19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).
В меньшей степени увеличение цены коснулось Granta. В кузове седан автомобиль подорожал на 10 тысяч рублей в базовом исполнении. Теперь цена на него начинается от 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) выросла в цене на 12–14 тысяч рублей за трёх- и пятидверный кузов. Её цена начинается от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи АвтоВАЗа сократились в 2020 году на российском и экспортном рынках почти на 5% — до 393,8 тыс. машин, передают представители компании. Всего в 2020-м предприятие реализовало 383,9 тыс. легковушек и LCV, а также 9,8 тыс. джипов Niva. В 2019-м концерн успешно поставил на рынок 414, 4 тыс. автомобилей, 362,4 тыс. из них — в РФ.