АвтоВАЗ увеличил цены на свои автомобили

https://static.news.ru/photo/00e4cdb4-56eb-11eb-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

АвтоВАЗ вслед за некоторыми другими производителями машин поднял цены на свою продукцию. В зависимости от модели и комплектации автомобили с 15 января 2021 года подорожали на 10–39 тысяч рублей.

Изменение цены не затронуло только Lada Niva, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что больше других подорожало семейство Lada Vesta. Модель в кузове седан теперь продаётся дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей. На 31 тысячу (от 791 тысячи) увеличилась стоимость универсала, а тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.

Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей. За пассажирский универсал теперь надо отдать от 669 тысяч рублей, за фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray подорожала на 10–19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).

В меньшей степени увеличение цены коснулось Granta. В кузове седан автомобиль подорожал на 10 тысяч рублей в базовом исполнении. Теперь цена на него начинается от 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) выросла в цене на 12–14 тысяч рублей за трёх- и пятидверный кузов. Её цена начинается от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи АвтоВАЗа сократились в 2020 году на российском и экспортном рынках почти на 5% — до 393,8 тыс. машин, передают представители компании. Всего в 2020-м предприятие реализовало 383,9 тыс. легковушек и LCV, а также 9,8 тыс. джипов Niva. В 2019-м концерн успешно поставил на рынок 414, 4 тыс. автомобилей, 362,4 тыс. из них — в РФ.