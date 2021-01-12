АвтоВАЗ сократил продажи на 5% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a77b447a-54e1-11eb-8799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи АвтоВАЗа сократились в 2020 году на российском и экспортном рынках почти на 5% — до 393,8 тыс. машин, передают представители компании.

Всего в 2020-м предприятие реализовало 383,9 тыс. легковушек и LCV, а также 9,8 тыс. джипов Niva. В 2019-м концерн успешно поставил на рынок 414, 4 тыс. автомобилей, 362,4 тыс. из них — в РФ.

Ранее АвтоВАЗ выкупил у американского General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz. Позднее производственную площадку переименовали в «Lada Запад Тольятти». Мощности стали на 100% принадлежать АвтоВАЗу вместе с эксклюзивными правами использования названия Niva. Например, Chevrolet Niva через некоторое время усовершенствовали и переименовали в Lada Niva Travel, пишет ТАСС.

Накануне бывшего директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе Жан-Филиппа Салара назначили новым главой данного направления в Lada. Официально Салар вступил в должность с 1 января 2021 года. Занимавший последние девять лет эту должность Стив Маттин принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. Теперь он станет советником главы компании Ива Каракатзаниса.

Бывший дизайнер концерна «АвтоВАЗ» Владимир Ярцев раскритиковал внешний вид современных моделей BMW. Эксперту не понравилась увеличенная решётка радиатора, которая встречается, в частности, на моделях X7, М3, М4 и iNEXT. По его словам, такая концепция родилась в его воображении ещё в 2005 году. Кроме того, гордиться такой идеей ему не хотелось бы даже сейчас, писал NEWS.ru.