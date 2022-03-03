АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на четыре дня

АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Ижевске и Тольятти на четыре дня. Причиной тому является продолжающийся дефицит электронных компонентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, днями простоя объявлены 5 марта и период с 9 по 11 марта. В первый день зарплата сотрудникам будет сохранена в полном объёме, а в последующие оплата составит две трети от среднемесячного заработка. Кроме того, работники могут использовать время простоя как дни отпуска с полной оплатой.

В АвтоВАЗе добавили , что подразделения и дочерние компании, которые занимаются производством и дистрибуцией запчастей, сервисным обслуживанием клиентов, а также новыми проектами, продолжат работу в режиме полного дня.

О возможной приостановке сборочных линий АвтоВАЗа в Тольятти сообщалось в конце февраля. Глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заверил, что простой будет недолгим. Он добавил, что решить проблему с электронными комплектующими можно лишь через развитие отечественного производства и сейчас ведётся работа в этом направлении.