АвтоВАЗ полностью возобновил работу

АвтоВАЗ вновь приступил к работе с понедельника, 13 апреля. Все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, ежедневно в цехах проводится дополнительная уборка.
На безопасное расстояние друг от друга перенесены рабочие места. Установлены дополнительные перегородки,
Частично предприятие возобновило производство автомобилей уже 6 апреля. на работу вышли сотрудники подразделений, связанных с разработкой новых проектов, учётом и отчётностью, охраной труда и безопасностью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса может спровоцировать массовую остановку выпуска машин на заводах в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты и участники рынка.
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