АвтоВАЗ полностью возобновил работу

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

АвтоВАЗ вновь приступил к работе с понедельника, 13 апреля. Все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, ежедневно в цехах проводится дополнительная уборка.

На безопасное расстояние друг от друга перенесены рабочие места. Установлены дополнительные перегородки, сообщает ТАСС. На других объектах также нанесена разметка сохранения дистанции, в частности в столовой, местах отдыха, общего пользования и на проходных.

Частично предприятие возобновило производство автомобилей уже 6 апреля. на работу вышли сотрудники подразделений, связанных с разработкой новых проектов, учётом и отчётностью, охраной труда и безопасностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса может спровоцировать массовую остановку выпуска машин на заводах в РФ. Такого мнения придерживаются эксперты и участники рынка.