АвтоВАЗ полностью приостановит производство

Производство автомобилей на АвтоВАЗе в Тольятти будет полностью приостановлено с 23 августа. Об этом говорится на сайте компании.

Пауза составит как минимум одну неделю. Это связано с дефицитом электронных компонентов. На этом заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, — говорится в сообщении автогиганта.

Три дня вынужденного простоя стали днями отпуска, перенесёнными с декабря, а остальные — оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что дефицит электронных компонентов для автомобилей, согласно прогнозам, будет преодолён в лучшем случае только к началу следующего года, может быть, даже к весне. Соответственно, тогда же перестанут возникать проблемы со сборкой машин Lada Granta. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.