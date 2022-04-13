Назад в 2000-е: АвтоВАЗ готовится к выпуску упрощённых машин

Сложная геополитическая ситуация и уход из России многих западных автопроизводителей осложнили работу не только авторетейла, но и главных отечественных автомобильных заводов. Но производство останавливать нельзя, и каждый из брендов решает проблемы по-своему. АвтоВАЗ, например, подготовил новые модификации бестселлеров Granta и Niva Legend без некоторых компонентов, поставки которых пострадали от нарушений логистики.

Среди компонентов, которые планируется «ампутировать», значатся антиблокировочная система тормозов (АБС) и программа курсовой устойчивости (ESP). Кроме того, вазовские машины избавят от подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС, впрочем, последнюю из-за глобального дефицита полупроводников не ставят на «Лады» уже с осени 2021 года. Ссылаясь на собственные источники на заводе в Тольятти, портал Drom.ru пишет, что сертификационная партия упрощённых «Грант» уже готова, массовый же выпуск может начаться уже в июне.

Лада Гранта Сергей Булкин/NEWS.ru

Для сертификации таких машин необходимо, чтобы вступили в силу поправки к техрегламент. Минпромторг уже объявлял о подготовке пакета временных поправок в требования к безопасности и экологичности автомобилей, которые выпускаются в России. При этом особо подчёркивалось, что эти коррекции носят «временный» характер. То есть предполагается, что в течение обозримого будущего поставки компонентов или возобновят, или найдут новых поставщиков для российских автомобильных предприятий, в отношении которых введены ограничения и которые испытывают сложности с поставками компонентов.

Среди поправок есть и разрешение на выпуск машин, соответствующих нормам Евро-2, — для этого перепрограммируют блок управления двигателем, удалят второй лямбда-зонд. Разумеется, о выпуске машин с карбюраторами речь не идёт: на «Грантах» оставят полноценный многоточечный впрыск топлива.

Риски возрастут

Современный автомобиль трудно представить без ABS и ESP — эти системы «в комплексе» стали обязательными даже для самых доступных российских авто. Антиблокировочная система помогает водителю контролировать траекторию движения при экстренном торможении, например, при объезде выбежавшего на дорогу человека или животного. Благодаря датчикам электроника понимает, что колёса заблокированы, и начинает с небольшой периодичностью «распускать» тормозные механизмы, чтобы колёса прокручивались. Поэтому на тормозной педали появляется эффект вибрации. Прочувствовать работу ABS можно даже на не сильно загрязнённом покрытии или в луже, просто резко нажав на тормоз. Если педаль под ногой «застрекотала» — антиблокировка работает.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа курсовой устойчивости (ESP) — более сложная функция, умеющая определять положение передних колёс, боковые ускорения, разницу в скорости вращения передних и задних колёс и многие другие параметры. Эта программа помогает водителю вписаться в задуманную траекторию, подтормаживая отдельные колёса и даже отключая подачу топлива в двигателе. Она же снижает пробуксовку на скользких покрытиях.

Откат технологий — это временное явление, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Более того, по его мнению, рыночные перспективы таких модификаций сомнительны.

Это упрощение, конечно, не радует. Мы уже привыкли и к ABS, и к ESP, мы привыкли к определённому уровню комфорта, который обеспечивали и отечественные машины. Это серьёзный шаг назад, в конец 1990-х — начало нулевых. Но это необходимая мера, чтобы завод не остановить, и на АвтоВАЗе так и говорят, что мера временная. Как только поставки подходящих компонентов наладят, в Тольятти вернутся к выпуску современных, полноценных, хорошо оснащённых машин, — сказал он NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что в России уже был опыт подобных упрощений — и тоже во времена одного из прошлых кризисов.

ВАЗ выкатил такую же упрощённую «Гранту», а ГАЗ выпустил «ободранную» «Газель» — и они пользовались минимальным спросом. Заводы показали, что упрощение возможно, но их не хотели покупать. Поэтому АвтоВАЗ заинтересован в скорейшем восстановлении поставок, — рассказал Моржаретто.

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Ради спорта

Однако в откате на более демократичные экологические нормы кто-то может увидеть и плюсы: машины, не «задушенные» всяческими катализаторами, фильтрами и прочей недешёвой атрибутикой, в народе считаются более надёжными, ресурсными. Кроме того, многие водители сознательно дорабатывают автомобили до норм Евро-2, чтобы повысить мощность без потери ресурса.

Нива Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, профессиональный автогонщик, призёр чемпионата России по шоссейно-кольцевым гонкам Ефим Гантмахер не разделяет такого энтузиазма: «Я в принципе не считаю безопасным в XXI веке ездить на автомобилях „Лада Гранта“ или „Нива“. Отсутствие вспомогательных систем снизит безопасность примерно с около нуля до нуля. Что касается норм Евро-2, так это упростит жизнь владельцам, массово вырезающим катализаторы и прошивающим ЭБУ под Евро-2 ради хоть какой-то мощности. А вообще печально, конечно. Человеческая жизнь — самое дорогое, что есть в мире, и очень обидно, что об этом решили резко позабыть».