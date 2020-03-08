https://static.news.ru/photo/61867970-61fe-11ea-bb7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорить, когда и насколько из-за колебания курса рубля могут увеличиться цены на автомобили, преждевременно. Об этом заявили представители производителей.

Вместе с тем, там согласились с прогнозом о том, что ситуация с падением национальной валюты негативно скажется на стоимости товаров, передаёт РИА Новости.

Немаловажным фактором является то, как поведут себя конкуренты — мало кто решится в текущей ситуации на безоглядное повышение цен, — предположили в компании «ММС Рус», которая является официальным дистрибьютором Mitsubishi Motors в России.

В представительстве Nissan в свою очередь заявили, что не намерены принимать скоропалительных решений.

Будем смотреть за рынком. Только в случае дальнейшего роста бивалютной корзины и подъёма цен конкурентами будет рассматриваться возможное повышение цен, — заверили в компании.

В то же время в BMW открыто признали, что начнут переписывать прайс-листы, если ситуация с рублём не изменится.

Если такой курс зафиксируется на продолжительное время, то, конечно, мы будем вынуждены поднять цены, — отметили в российском представительстве.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля. Вскоре после этого эксперты заявили, что обвал мировых рынков и ситуация с коронавирусом могут привести к повышению стоимости автомобилей в России на 10%.