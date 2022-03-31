Автопроизводитель Stellantis объявил о закрытии завода в Калуге

Автомобильная компания Stellantis, владеющая в том числе брендами Citroën, Opel и Peugeot, закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей, заявил генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес. По его словам, которые приводит Reuters, корпорация делает всё для соблюдения антироссийских санкций, которые не позволяют полноценно продолжать работу.

Завод Stellantis в Калуге будет вынужден прекратить работу из-за нехватки запчастей, — заявил Таварес.

Ранее сообщалось, что концерн Stellantis пытается найти возможность для возобновления импорта в Россию и экспорта LCV из страны. Из-за нарушения логистических цепочек экспорт и импорт были временно остановлены, при этом завод «ПСМА Рус» в Калуге продолжает работу в штатном режиме. На заводе автоконцерна собираются такие модели, как Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo.

Исполнительный директор автомобильного аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что производство автомобилей в России может полностью прекратиться до окончания спецоперации. По его мнению, ни один из российских автозаводов не избежит хотя бы временной остановки по причине санкций, проблем с поставками или дефицита деталей.