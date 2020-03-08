https://static.news.ru/photo/9877d758-6212-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвал курса рубля вынудит российские автосалоны взвинтить цены. В Ассоциации российских автомобильных дилеров (АРАД) заявили, что удорожание станет поэтапным благодаря контрактам с зарубежными поставщиками, заключённым по старому курсу.

Рост цен растянется на три—шесть месяцев, заявил президент АРАД Олег Моисеев.

В ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в коридор 60–65 за доллар по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к $50. Отсюда, соответственно, производителям придётся всё-таки пересчитывать ценники, — цитирует Моисеева ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.