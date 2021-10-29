Автолюбителям рассказали, как снизить стоимость ОСАГО

Выбор страховщика и аккуратное вождение помогут сэкономить на полисе ОСАГО. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

По словам эксперта, высокая конкуренция на рынке даёт возможность выбрать наиболее выгодное предложение.

Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%, — сообщил Попков.

Также он призвал не забывать, что год безаварийной езды приносит автолюбителю скидку в 5%. Также существует возможность снижения цены ОСАГО для опытных водителей, имеющих стаж более трёх лет.

Ранее сообщалось, что в России начала действовать новая методика расчёта возмещения по ОСАГО. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, привяжут к регионам и будут обновлять чаще.