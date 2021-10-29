Автолюбителям рассказали, как снизить стоимость ОСАГО
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:54, 31 октября 2021
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Выбор страховщика и аккуратное вождение помогут сэкономить на полисе ОСАГО. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.
По словам эксперта, высокая конкуренция на рынке даёт возможность выбрать наиболее выгодное предложение.
Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50%, — сообщил Попков.
Также он призвал не забывать, что год безаварийной езды приносит автолюбителю скидку в 5%. Также существует возможность снижения цены ОСАГО для опытных водителей, имеющих стаж более трёх лет.
Ранее сообщалось, что в России начала действовать новая методика расчёта возмещения по ОСАГО. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, привяжут к регионам и будут обновлять чаще.