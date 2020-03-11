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Автоконцерны, которые локализовали производство в России, в наименьшей степени зависят от курса валют и стоимости импортных компектующих. Поэтому пока что говорить о тотальном повышении цен в салонах, преждевременно, считает глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Он призвал подождать две-три недели и посмотреть развитие ситуации с падением цен на нефть. Эксперт отметил, что сначала нефть упала до $30 за баррель, а затем повысилась до в районе $36–37. Таким образом, пока непонятно, останется ли она на нынешнем уровне, вновь упадёт или пойдёт в рост, передаёт «Москва 24».

По словам Мосеева, у локализовавших производство в России автогигантов цена продукта «не в прямой корреляции с курсом рубля к евро, доллару и так далее, поэтому их ценники будут пересчитываться, если рубль зафиксируется на уровне 70–72 за доллар».

Как полагает глава РОАД, сейчас рынок принадлежит покупателям, а не продавцам. Те, кто решится поднять расценки, рискуют проиграть долю на рынке. Однако вряд ли кто-то готов пойти на такие жертвы, считает Мосеев.

Основываясь на опыте 2014–2015 годов, когда девальвация рубля была выше, цены поднимались плавно, а не ежемоментно, напомнил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что обвал курса рубля вынудит автосалоны повышать цены. В первую очередь это касается зарубежных машин. Однако рост их стоимости ожидается поэтапным. Тем не менее, возможность корректировки расценок в связи с ослаблением курса рубля рассматривают даже в российском АвтоВАЗе.