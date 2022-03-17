Автоэксперт спрогнозировал возвращение зарубежных производителей в Россию

Зарубежные автопроизводители вернутся в Россию, когда ситуация успокоится и мир пересмотрит отношение к стране, предположил независимый автоэксперт Сергей Асланян в разговоре с изданием «Компания». Бизнес, по его словам, ориентирован на прибыль, а не на политические принципы.

Бизнес в политическом отношении беспринципный: если выгодно, то сотрудничаем. У нас есть все основания полагать, что когда всё закончится, прежняя жизнь к нам вернётся, — сказал Асланян.

Он добавил, что российский автопром со своей завышенной стоимостью автомобилей популярен не станет. Условный УАЗ, который стоит теперь 3,5 млн рублей, не купят и за 2 млн, считает автоэксперт.

По его мнению, без сдерживающих факторов цены могут вырасти к Новому году очень сильно, хотя это не обосновано экономически. Машины не выпускают, если нет запчастей, а их для отечественных моделей закупили по прежним ценам, объяснил Асланян.

Ранее в Санкт-Петербурге «Яндекс.Go» разрешил таксистам использовать автомобили концерна АвтоВАЗ в самом бюджетном классе «эконом». Пассажиров будут перевозить на моделях Xray и Vesta 2015-го и более поздних годов выпуска, следует из списка на сайте агрегатора. После запроса, отправленного NEWS.ru в «Яндекс», из списка исчезли модели Largus 2012-го и Granta 2011-го (и более поздних) годов выпуска.