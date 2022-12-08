Автоэксперт рассказал об изменениях цен на машины в 2023 году Автоэксперт Баканов предсказал возможное снижение цен в 2023 году на нераспроданные машины

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После наступления 2023 года возможно снижение цен на нераспроданные за предыдущий год машины, рассказал «360» автоэксперт Петр Баканов. Он уточнил, что в целом стоимость авто будет стабильно расти, но для вторичного рынка этот процесс будет зависеть от курса валюты. По его словам, стоимость произведенных в России автомобилей может увеличиться на 5%, тогда как крупные игроки вроде АвтоВАЗа будут стабильно повышать цены в течение года и в итоге могут поднять их на 20%.

Возможно, после Нового года будет какое-то снижение цен на прошлогодние машины. Может быть, будут какие скидки на нераспроданные авто 2022 года. Но в целом ценник будет везде расти, будет переписываться, — рассказал Баканов.

Автоэксперт добавил, что 2023 год будет тяжелым для российского рынка автомобилей. Он объяснил, что вторичный рынок машин застопорился: раньше россияне периодически обновляли авто, а сейчас делают это только если «приспичит». Специалист отметил, что у многих участников рынка машины не покупают даже после снижения ценника.

Также Баканов отметил, что на российском рынке в новом году останутся АвтоВАЗ, который будет лидером в низшем ценовом сегменте, китайские марки авто и оставшиеся в России нераспроданными иномарки, такие как Subaru. Останутся ли на рынке Hyundai и Kia пока не ясно, отметил эксперт.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что на автомобильном рынке наметилась тенденция, согласно которой после покупки машины приходится некоторое время ожидать момента, когда авто перейдет в полное владение покупателя. По его словам, если требуется купить машину как можно скорее, то следует обратить внимание на вторичный рынок машин. Специалист уточнил, что рынок подержанных авто способен составить конкуренцию рынку новых машин в будущем.