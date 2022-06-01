Автоэксперт рассказал, кто поможет России восстановить производство машин Автоэксперт Тузов: восстановить упавшее производство автомобилей в России помогут партнёры из стран Азии и Востока

Фото Philippe Lissac / GODONG/Global Look Press

Восстановить упавшее производство автомобилей в России помогут партнёры из стран Азии и Востока, предположил автоэксперт Алексей Тузов. Сейчас же, по его словам, локальные производства в стране простаивают без комплектующих, а запасов европейских и японских машин хватит только на несколько месяцев, пишет «ПолитЭксперт».

Благодаря господдержке в виде отсрочки оплаты утилизационного сбора до конца 2022 года, снижению экологических норм, а также льготных кредитов для автопроизводителей под 11% на пополнение оборотного капитала российский рынок сможет восстановить производство и выстроить новые оптимальные логистические цепочки при поддержке новых партнёров из стран Азии и Востока, — сказал Тузов.

Он отметил, что пока острого дефицита запчастей и автомобилей — кроме люксовых моделей — не ожидается, потому что машины продают в Россию через третьи страны.

Накануне специалисты агентства Russian Automotive Market Research дали прогноз, что продажи машин в России в лучшем случае могут снизиться на 66% по итогам года. В худшем случает падение составит до 74%. При этом параллельный импорт во всех трёх вариантах оценивается как несущественный. Эксперты считают, что при любом сценарии машины в РФ будут поставляться в «небольших и незначительных» объёмах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых моделей легковых автомобилей на территории России в апреле сократились на 78,5% в сравнении с прошлогодними показателями. Общее число проданных машин составило 32,7 тысячи экземпляров. В апреле прошлого года число проданных автомобилей превысило 151 тысячу.