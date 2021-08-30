Автоэксперт призвал россиян не торопиться с покупкой автомобиля

Россияне, которые хотят приобрести автомобиль, должны повременить с покупкой как минимум год, чтобы цены на рынке стабилизировались. Об этом «Вечерней Москве» заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю, что лучше повременить год или полтора и вложиться в ремонт текущего. Просто подождите, не попадайтесь на эту удочку, — отметил автоэксперт.

На сегодняшний день в России, помимо дефицита автомобилей, наблюдается явное завышение их стоимости. Это связано с проблемами в экономике, являющимися следствием пандемии. То есть это нехватка деталей и запчастей, повышение стоимости транспортировки и желание отечественных продавцов заработать больше, пояснил специалист.

При этом вины производителей в сложившейся ситуации нет. Это вынужденные меры дилеров, ведь они потеряли свои квоты и пытаются хоть как-то компенсировать их повышением цены. Однако со стороны это выглядит очень некрасиво и по-хамски, заключил Хайцеэр.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится.