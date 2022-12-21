Автоэксперт оценил перспективы снижения цен на машины в 2023 году Автоэксперт Моржаретто: снижения цен на автомобили в 2023 году не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на автомобили вряд ли снизятся в 2023 году, так как для этого нет никаких предпосылок, рассказал «360» автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, цены могут упасть только в случае серьезной конкуренции на авторынке. Эксперт отметил, что подобную ситуацию могут создать только китайские производители авто, которые уже делают серьезные скидки для россиян. При этом на российском рынке в грядущем году появятся несколько новых моделей авто от китайских компаний, которые, конкурируя друг с другом, в некотором смысле могут добиться снижения цен на свою продукцию.

В 2023-м ожидается появление целого ряда новых моделей, в первую очередь от китайских производителей. Будут новые марки. Конкурируя между собой, они, наверное, в некотором смысле добьются снижения цен на свою продукцию. Надо понимать, что сегодня китайцы работают в сегменте «два миллиона плюс». В самом низком ценовом сегменте есть только дешевые модели, но там никакого снижения цен не ожидается, — рассказал Моржаретто.

Специалист добавил, что иранский автопром не сможет занять прочных позиций в России, если не наладит производство внутри страны. До тех пор цены на их авто будут несоразмерны их качеству из-за стоимости поставок из-за границы.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее рассказал, что экспансия китайских автомобилей является угрозой для России. По его словам, уже в этом году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составит 25%. Он считает, что доминирование китайского автопрома ударит по российским автопроизводителям, которые обеспечивают работой свои коллективы, а также обеспечивают заказами производителей компонентной базы.