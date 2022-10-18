Автоэксперт оценил идею перезапуска завода NIssan в Петербурге Автоэксперт: перезапуск завода NIssan в Петербурге создаст рабочие места

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который может начать выпуск китайских автомобилей, позволит создать рабочие места и поддержит экономику России, рассказал СМИ автоэксперт Михаил Ракитский. По его словам, тот факт, что завод будет использоваться по назначению — это благо, так как его могли разобрать или использовать как склад.

То, что они собираются не разбирать завод Nissan, не делать из него склад, а дальше производить автомобили — это хорошо. Будут рабочие места, это будет хоть как-то толкать экономику, — отметил специалист.

Также Ракитский отметил, что многие потребители в текущий момент ждут хорошей возможности купить новый автомобиль. При этом интерес к первичному и вторичному рынку авто в последнее время сильно опустился, что привело к снижению цен.

Ранее Министерство промышленности и торговли сообщило, что активы Nissan в России будут переданы государству. Отмечается, что исполнительный комитет компании одобрил продажу активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП «НАМИ». Будут переданы производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.