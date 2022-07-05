Автоэксперт объяснил, в каком случае снизятся цены на автомобили Автоэксперт Славнов: цены на машины могут снизиться, когда начнутся правительственные стимулирующие программы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили в автосалоне Geely в Москве

Цены на машины могут снизиться, когда начнутся правительственные стимулирующие программы, сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов. Их уже использовали раньше и будут снова, чтобы окупились вложения в производство автомобилей, отметил специалист в разговоре с «360».

Мы это уже проходили, были правительственные программы. Например, «Первый автомобиль», когда давали скидку в автосалоне и оплачивалось это всё из казны. У нас на сегодняшний день, я бы сказал, рынок стоит. Потому что сначала его лихорадило — цены ломанулись вверх, — сказал Славнов.

Он подчеркнул, что российский авторынок сейчас находится в стагнации, люди не хотят покупать машины, тем более летом некоторые уезжают и не тратят деньги на авто.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заверил, что ситуация с ценами на автомобили в России в ближайшее время стабилизируется. По его словам, стоимость автомобилей существенно не снизится, поскольку курс доллара в феврале оказался в два раза выше нынешнего, а именно тогда происходила закупка материалов для тех машин, которые появляются в продаже сейчас.

В том, как в нынешних условиях купить автомобиль и не остаться в накладе, разбирался NEWS.ru. Руководитель практики «Тайный покупатель» «М-Стандарт» Валерий Храпов поделился ухищрениями дилеров.