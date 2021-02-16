Автодилеры сообщили об исчерпании лимитов программ льготного кредитования

https://static.news.ru/photo/265c76b4-9648-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С понедельника большинство кредитных организаций прекратили выдачу автомобильных кредитов по льготным госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Причина заключается в исчерпании текущего лимита средств на эти программы.

Как сообщили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД), направленные на эти программы средства практически исчерпаны , а новый транш финансирования хотя и анонсирован правительством, но пока не поступил.

Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — отметил представитель РоАД.

Льготные госпрограммы позволяют получить скиду в 10–25% при покупке в кредит нового автомобиля российской сборки, стоимость которого не превышает 1,5 млн рублей. Действие программ запущено с начала года, в них могут принимать участие граждане, покупающие свой первый автомобиль, а также семьи с одним и более несовершеннолетним ребёнком и медработники. На реализацию программ выделено 9 миллиардов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что просрочка по автокредитам за год в РФ выросла на 10 млрд рублей.