

Глава министерства экономики Австрии Маргарита Шрамбек поддержала завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2», отметив, что «это еще больше повысит надёжность снабжения Европы». Об этом она заявила в комментарии для РИА Новости.

Завершение строительства «Северного потока-2» в Балтийском море ещё больше повысит надёжность снабжения Европы, — призналась Шрамбек.

При этом глава минэкономики Австрии добавила, что ещё с самого начала строительства газопровода она поддерживала эту идею, зная об угрозе дефицита импорта газа к Европу к 2035 году.

Ранее стало известно, что 90% компаний, состоящих в Российско-Германской внешнеторговой палате, считают, что «Северный поток-2» незаменим для Европы: он не только наладит снабжение региона газом, но и снизит на него цены для граждан Евросоюза.