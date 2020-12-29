Австрия надеется на успех «Северного потока 2» вопреки санкциям США

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Вена надеется на успешное завершение строительства газопровода «Северный поток 2», вопреки санкциям Соединённых Штатов Америки, рассказал журналистам посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Проект «Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских страны также высказывается против «Северного потока — 2», однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Любинский отметил конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию Вены в вопросах реализации СП-2 при участии ведущего энергетического концерна страны OMV, передаёт РИА Новости. Дипломат подчёркивает, что проект носит только коммерческий характер и призван обеспечить бесперебойные поставки топлива партнёрам в Европе, потребление которого в последние годы только выросло.

По действующим контрактам в январе-сентябре [2020 года] в Австрию поставлено 8,8 миллиарда кубометров газа. Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве, — отметил посол РФ в Австрии.

Один из европейских партнёров «Северного потока — 2» немецкий концерн Uniper уверен, что строительство газопровода будет завершено. Подобное мнение выразил и вице-премьер России Александр Новак. По его словам, магистраль находится в высокой степени готовности, проект реализуют, так как в нём заинтересована Европа.

Как писал NEWS.ru, власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода «Северный поток — 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что по «центральным стратегическим и геополитическим вопросам» европейская страна едина с Соединёнными Штатами. Однако по ряду ключевых тем позиции всё-таки разные.