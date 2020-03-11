https://static.news.ru/photo/decdda0e-6316-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Карин Кнайсль Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G/imago-images.de/Global Look Press

Цена на нефть после недавнего обвала в ближайшем будущем останется на низком уровне. И никто не знает, как долго это продлится.

Об этом заявила эксперт по энергетической тематике, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости. Она считает, что толчком к обвалу стало не заключение соглашения на встрече ОПЕК+, однако и ситуация на рынке к этому «располагала».

На протяжении десятилетий говорили о нехватке предложения, но при этом есть и пик спроса, который ещё больше обострился из-за падений в азиатских конъюнктурах, особенно в Китае, — отметила эксперт.

Кнайсль добавила, что дальше к обвалу привели действия Саудовской Аравии, заявившей о скидках, и конкуренция на рынке.

Цена на нефть связана со спросом и предложением, но в краткосрочной перспективе многое зависит от политических решений, уверена эксперт.

Что стоит за этим в политическом плане, я полностью ответить не могу. Но дело в том, что до этого уже был пик спроса, и все рассчитывали на то, что цену на нефть в этом объёме не удержать, — уточнила эксперт.

По её мнению, в создавшейся ситуации хорошее положение у тех, кто добывает нефть при малых затратах — они могут дольше продержаться с низкой ценой. Чего не скажешь о сланцевой индустрии в Северной Америке, и до этого имевшей проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское руководство заранее подготовилось к «неизбежному» падению цен на углеводороды и начало бороться за рынок с Саудовской Аравией. Об этом заявил политолог Сергей Марков. Москва и Эр-Рияд якобы решили действовать на упреждение, чтобы получить лучшую долю, и «от договора с ОПЕК+ перешли к хищнической политике на диком неуправляемом рынке». По информации Маркова, обе стороны посчитали переговоры бессмысленными.