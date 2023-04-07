Австриец обратился к Путину с проектом спасения российского автопрома Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину спасти российский автопром

Фото: Mark Kozhura/NEWS.ru

Пресс-служба завода Москвич

Бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в РФ при поддержке российских властей, сообщает журнал Spiegel. Отмечается, что бизнесмен представил инвестиционный проект стоимостью 60 млрд рублей.

Вольф предлагает вместе с ГАЗ ежегодно производить по меньшей мере 270 тысяч автомобилей «Волга». Для этих целей, уточняет Spiegel, нужно задействовать, в частности, завод Volkswagen в Калуге.

Ранее сообщалось, что Минпромторг изъял из программы грантов для локализации автомобильных компонентов три млрд рублей и направил эти средства на нужды новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Изъятая сумма составляет половину средств, изначально выделенных на программу поддержки автопрома.

Ранее сообщалось, что первым новым брендом, получившим прописку на конвейере «Автотора» после ухода Hyundai-Kia и BMW, стал пока не известный в России китайский Kaiyi. Но уже в течение 2023 года руководство обещает расширить портфолио китайских партнеров, причем, по словам председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова, есть планы по выпуску рамных внедорожников.