https://static.news.ru/photo/a205d366-1af4-11ea-9d06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует ощутимый рост цен на перелёты в 2020 году в связи с убытками авиакомпаний.

Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков хоть и превысили немного рост расходов — 12,8% и 12% соответственно, но убытки их за первые девять месяцев 2019 составили 9,7 млрд рублей, за год же потери составят, предположительно, 40 млрд, пишут «Известия».

Происходящее связано с увеличением затрат на аэропортовое обслуживание, оплату труда, обязательное страхование и топливо. На данный момент авиакомпаниям не выплатили обещанные 23 млрд рублей компенсации за резкий скачок цен на керосин в 2018 году, а механизм демпфера пока так и не заработал.

В зависимости от направления билеты на начало 2020 года уже подорожали на 3–18%, особенно выросли цены на полёты в периоды «длинных» российских выходных — в начале января, в феврале и марте.

Как писал NEWS.ru ранее, вопрос о компенсациях российским авиаперевозчикам дополнительных расходов из-за роста цен на керосин в 2018 году перенесён на 2020 год из-за отсутствия в стране необходимых финансов. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.