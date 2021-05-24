Авиакомпаниям предложили самим определиться с полётами над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/12a76034-bcb2-11eb-a1ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о возможности полётов над Белоруссией должны принимать сами авиакомпании. Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.

Каждая отдельная авиакомпания должна оценивать риск, связанный с полётами через этот участок воздушного пространства. Для каждой авиакомпании уровень риска может быть разный, и они будут оценивать его на основе своих данных и данных властей своей страны, — заявил Уолш.

23 мая лайнер Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс. Это произошло из-за сообщений о минировании, которое не подтвердилось. На борту находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии блогера внесли в список экстремистов. Его канал активно освещал протестные акции в стране, которые прошли после победы Александра Лукашенко на выборах.

Британские власти первыми ввели запрет на полёты в стране белорусской компании «Белавиа». Чуть позже Литва закрылась от самолётов, которые пролетают через Белоруссию, а также попросила своих граждан немедленно уехать из республики. Позже ещё в восьми странах призвали запретить полёты над Белоруссией.