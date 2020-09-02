Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

https://static.news.ru/photo/b5cb751e-ecf3-11ea-a3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании в январе-июле 2020 года понесли убыток от пассажирских перевозок в размере 121 млрд рублей.

Такой убыток связан, естественно, со снижением объёма перевозок на фоне коронавируса, а также с увеличением цен на керосин, ростом курса валют, к которым привязан главным образом лизинг самолётов, — цитирует ТАСС заявление Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

При этом тарифы авиаперевозчиков по наиболее востребованным маршрутам в этот период снизились в среднем на 30%, отмечается в сообщении.

В АЭВТ ожидают, что по итогам 2020 года операционный убыток авиакомпаний РФ может составить 300 млрд рублей против 38 млрд операционного убытка годом ранее.

Ранее Росавиация сообщала о сокращении пассажиропотока российских авиаперевозчиков в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8%, до 27,8 млн пассажиров.

В связи с угрозой пандемии COVID-19 в марте власти России закрыли все международные перелёты за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Поэтапное восстановление воздушного авиасообщения началось с 1 августа. На сегодняшний Россия разрешила полёты в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 7 сентября Греция откроет границы для жителей России. Попасть туда можно будет при наличии ваучера на отель и справки об отрицательном тесте на COVID-19.