Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты в ЯНАО

https://static.news.ru/photo/0411282e-cd84-11eb-bae8-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты на 25–30% в направлении ЯНАО. Дело в том, что аэропорт Нового Уренгоя собирается повысить сборы из-за затрат на модернизацию, пишет «Коммерсант».

В связи с этим некоторые компании могут отказаться от полётов в данном направлении. На данный момент правительственная комиссия по транспорту планирует рассмотреть инвестиционные проекты модернизации аэропортов не только в Новом Уренгое, но и в Уфе и в Кемерово. Это необходимо для того, чтобы аэропорты согласовывали с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций.

Это, по расчётам авиакомпаний, станет причиной роста стоимости рейса для перевозчиков более чем в 2,5 раза в Новом Уренгое с 2023 года. С такой нагрузкой из-за роста тарифов сможет справиться только «Аэрофлот», пишет издание со ссылкой на собственные источники в отрасли. У компании есть финансовая подушка и господдержка. Частные же компании, вроде «Уральских авиалиний» и Utair, уйдут с этого направления. Это произойдёт в случае, если себестоимость рейса окажется выше запланированной выручки.

Как сообщалось ранее, с 10 июня Россия официально возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение ещё с восемью странами.