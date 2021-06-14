Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты в ЯНАО

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты на 25–30% в направлении ЯНАО. Дело в том, что аэропорт Нового Уренгоя собирается повысить сборы из-за затрат на модернизацию, пишет «Коммерсант».
В связи с этим некоторые компании могут
Это, по расчётам авиакомпаний, станет причиной роста стоимости рейса для перевозчиков более чем в 2,5 раза в Новом Уренгое с 2023 года. С такой нагрузкой из-за роста тарифов сможет справиться только «Аэрофлот», пишет издание со ссылкой на собственные источники в отрасли. У компании есть финансовая подушка и господдержка. Частные же компании, вроде «Уральских авиалиний» и Utair, уйдут с этого направления. Это произойдёт в случае, если себестоимость рейса окажется выше запланированной выручки.
Как сообщалось ранее, с 10 июня Россия официально возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение ещё с восемью странами.