Авиакомпании попросили Минтранс узаконить разборку самолётов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании попросили Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолётов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, пишут «Известия».

Российское законодательство не регламентирует разборку самолётов, хотя во всём мире это является стандартной и урегулированной практикой. Российские авиаперевозчики предлагают разрешить перестановку запчастей между самолётами разных авиакомпаний, а не только внутри одного парка.

Снятие и перестановка деталей с самолётов у некоторых перевозчиков началась ещё весной, но пока этот процесс не массовый.

В обращении АЭВТ сказано, что это релевантно для случаев, когда на двух судах зафиксировано одновременно по одному отказу различных компонентов и можно было бы переставить исправных, чтобы совершать полёты хотя бы одном самолёте. При снятии детали на неё должен быть составлен талон годности, проведён анализ состояния, а после установки его на другое судно компонент должен быть повторно протестирован.

Минтранс уже разрабатывает соответствующие поправки в законодательство, они могут быть утверждены в марте 2023 года. Документы будут опубликованы для общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing. Сокращение коснётся авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран».