Авиакомпании получили инструкции на случай угона или захвата самолетов

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Росавиация разработала и направила авиаперевозчикам регламент по действиям экипажа в случае захвата или угона самолетов. Впервые составлен список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного судна, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, актуализация такого регламента важна в условиях международной напряженности. В новой методичке предложена конкретная последовательность действий при захвате. При получении информации о захвате судна экипаж должен выбрать место посадки из списка 15 аэропортов, рекомендованных в этом случае для посадки. В список попали два аэропорта Московского авиаузла и еще 13 крупных аэропортов страны.

После этого экипаж должен передать информацию о ЧП в компетентные органы, которая будет доведена до силовых структур. Подробных рекомендаций в регламенте нет, но все механизмы в случае ЧП давно расписаны и согласованы во внутренних и согласованных с регулятором правилах.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 22 октября. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.