https://static.news.ru/photo/f04b8514-6f5b-11ea-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убытки российских авиакомпаний из-за отмены полётов за рубеж в связи с пандемией коронавируса могут составить до 360 млрд рублей.

Возможные убытки перевозчиков подсчитали эксперты Bain & Company. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в свою очередь, отметили, что ещё при частичном ограничении международных полётов ежедневные убытки компаний составляли не менее 500 млн рублей.

Глава ассоциации Владимир Тасун в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову отметил, что ограничение международных полётов не приведёт к росту внутренних. Кроме того, он допустил вероятность снижения количества авиарейсов и внутри страны.

В связи с этим организация предлагает властям принять ряд мер поддержки. В частности, обнулить НДС на перелёты через Москву, компенсировать подорожание керосина, а также увеличить вдвое субсидии на региональные полёты, сообщает РБК.

С 26 марта правительство России полностью приостановило регулярные и чартерные полёты за рубеж. Оставлены только вывозные рейсы для возвращения граждан страны из-за границы.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты предсказывают массовые увольнения сотрудников авиакомпаний ради сокращения убытков. По мнению специалистов, в зоне риска находятся все отечественные авиаперевозчики.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.