Авиаэксперт назвал причины сокращения присутствия S7 в Москве Авиаэксперт Гусаров: S7 уходит из Москвы из-за смещения перевозок в сторону Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение авиакомпании S7 Airlines сократить часть штата в Москве и сконцентрироваться на развитии своих хабов в Сибири говорит о смещении авиационной активности в сторону Азии, считает авиаэксперт Роман Гусаров. В беседе с журналом «Компания» он указал, что проблема также связана с простоем у перевозчика части лайнеров иностранного производства на фоне проблем с двигателями.

Как пояснил эксперт, причиной изменения структуры пассажирских авиаперевозок в России стали западные ограничения.

На сегодняшний день в структуре пассажиропотока только около 13–15% приходится на международные рейсы. Все остальное — это внутренние перелеты. Более того, даже оставшиеся международные рейсы смещаются в сторону Азии, — подчеркнул Гусаров.

Он добавил, что сокращение присутствия в Москве и развитие других хабов происходит не только у S7. Так, «Аэрофлот» сейчас развивает транзитный узел в Красноярске.

Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев в свою очередь заметил, что на фоне прекращения полетов в Европу возросла востребованность таких стыковочных узлов, как Новосибирск и Иркутск, в то время как интерес к московскому пассажирскому хабу снижается.

Поэтому S7 сокращает свое присутствие на теряющем перспективность московском рынке и отчаянно ищет сотрудников в других регионах, — пояснил специалист.

Также собеседники издания связали снижение числа рейсов S7 из Москвы с простоем самолетов иностранного производства из-за невозможности их обслуживания и ремонта. Так, из-за проблем с авиадвигателями S7 сократила в октябре прошлого года зимнее расписание на 10–15%. На тот момент ремонту подлежал 21 принадлежащий перевозчику лайнер производства Airbus.

Ранее руководство S7 заявило о частичном сокращении численности сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений. При этом авиакомпания предложила уволенным пилотам и бортпроводникам продолжить работу в филиалах в Новосибирске или в Иркутске, где S7 планирует усилить свое присутствие. Кроме того, трудоустройству сокращенных предложили помочь другие отечественные и зарубежные авиакомпании.