Авиационный альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines

Один из крупнейших авиационных альянсов в мире Oneworld приостановил членство российской компании S7 Airlines. Причиной послужила ситуация на Украине, сообщает Bloomberg.

Российская авиакомпания удалена из списка участников альянса на его сайте. Клиенты больше не смогут воспользоваться преимуществами при полёте с S7. Представители российской авиакомпании подтвердили эту информацию, уточняет РИА Новости. По данным перевозчика, он приостанавливает действие соглашения с альянсом с 19 апреля.

С 5 марта S7 Airlines была вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Ранее компания уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отменённым из-за внешних ограничений рейсам. Кроме того, 1,5 млрд рублей дополнительно выделят на частичную компенсацию расходов аэропортов южной и центральной частей России.