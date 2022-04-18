Авиационный альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines

Один из крупнейших авиационных альянсов в мире Oneworld приостановил членство российской компании S7 Airlines. Причиной послужила ситуация на Украине, сообщает Bloomberg.
Российская авиакомпания
С 5 марта S7 Airlines была вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Ранее компания уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отменённым из-за внешних ограничений рейсам. Кроме того, 1,5 млрд рублей дополнительно выделят на частичную компенсацию расходов аэропортов южной и центральной частей России.