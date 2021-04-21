Авиабилеты в Минск подорожали до 135 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/06a05d54-a312-11eb-8772-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Цены на авиабилеты в Минск выросла до 135 тысяч рублей из-за запрета на прямые полёты в Турцию. Также сыграло роль повышение интереса среди россиян к альтернативным маршрутам.

Согласно данным системы бронирования «Аэрофлота», единственная возможность добраться в Минск без пересадок в ближайший выходной день 25 апреля обойдётся пассажиру в 135 тысяч рублей. На майские праздники билетов Минск на прямые рейсы уже нет, сообщает «Коммерсант».

Перелёт бортом компании Utair 28 апреля будет стоить около 33 тысяч рублей. На «Уральских авиалиниях», самолёты которой будут летать с Жуковского с Минск с 3 мая, билет будет стоить 15 тысяч рублей.

До пандемии в апреле–мае 2019 года добраться в Минск можно было за 5 тысяч рублей. Такой ажиотаж и рост цен на авиарынке эксперты объясняют закрытием полётов российских перевозчиков в Турцию. С момента ввода ограничений число запросов на покупку билетов из Минска в Стамбул выросло на 70%.

Турция закрыта для россиян с 15 апреля из-за большого количества заболевших коронавирусом. Планируется возобновить авиаперевозки в эту страну с июня.

Как сообщалось ранее, делегация представителей Турции может отправиться в Россию, чтобы обсудить ситуацию с отдыхом российских туристов на турецких курортах, рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он рассказал, что российский президент Владимир Путин говорил об этом со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.