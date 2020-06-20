Авиабилеты в Крым подешевели на 41%

https://static.news.ru/photo/63497fe8-b2bf-11ea-a49f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Билеты на самолёты в Крым в июне подешевели на 41% по сравнению с прошлым годом. Аэропорт Симферополя в марте из-за пандемии коронавируса зафиксировал резкое сокращение пассажиропотока, в апреле были отменены 62% рейсов.

За майские праздники пассажиропоток сократился в 14 раз, или на 93%, сообщает пресс-служба Минтуризма республики. В мае сокращение произошло на 330 тыс. человек, или на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После введения ограничений в аэропорту не досчитались 627,7 тыс. пассажиров.

С момента объявления курортного сезона рейсы уже заявили 14 компаний по 46 направлениям. Средний чек на билеты в Крым туда-обратно из других регионов составил с 1 по 8 июня 8173 руб., годом ранее — 13 831 руб.

Чаще всего билеты на самолёты в Крым покупают москвичи (55%), петербуржцы (11%). Среднее время пребывания в Крыму выросло до 13 дней, доля туристов с детьми по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Крым два года подряд ставил рекорды по турпотоку. Так, в 2018 году здесь отдохнули 6,8 млн человек, в 2019-м — 7,4 млн человек. В этом году полуостров уже потерял от 1 до 2 млн туристов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отдых в Крыму оказался слишком дорогим для российских туристов. Как сообщила представительница TBS Group Мария Лещева, стоимость туров варьируется от 37 до 150 тысяч. Интерес к крымскому побережью в условиях пандемии вырос вдвое. Однако несмотря на это, готовность россиян к покупке туров близка к нулю.