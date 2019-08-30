https://static.news.ru/photo/e00cf1c0-cd20-11e9-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Специалисты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассказали, как подорожание керосина скажется на стоимости перелётов для россиян.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации Борис Шокуров полагает, что рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года составит около 9–10%, пишут « Известия ».

С Шокуровым согласны и в ВШЭ, и в ГосНИИ гражданской авиации. Среди причин подорожания эксперты называют увеличение стоимости топлива и рост тарифов на аэропортовое обслуживание. Цена авиатоплива составляет в среднем треть стоимости билета.

Операционные убытки перевозчиков при этом в 2018 году составили около 54 млрд рублей, а в первом квартале 2019 года они потеряли уже 45 млрд, что на 35% больше, чем в предыдущем году. Вступивший в силу 1 августа 2019 года демпфер на керосин (предусматривает выплату компенсации перевозчикам при превышении экспортной цены топлива отметки в 48,3 тысячи рублей за тонну) им не помог, поскольку установленная планка слишком высока.

В Минфине пояснили, что авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию, если цена нефти превысит $65 за баррель. В 2019 году такого роста не прогнозируется.

Как писал News.ru ранее, стоимость временного простоя самолётов Sukhoi Superjet 100 не должна сказываться на цене на авиабилеты, заявил замруководителя ФАС Александр Редько. По словам чиновника, расходы за простой должны взять на себя банки и авиапроизводитель.