https://static.news.ru/photo/6e7a8e3a-d7e0-11e9-b500-fa163e074e61_660.jpg Пётр Авен Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен не согласился с президентом Владимиром Путиным, считающим, что либеральные идеи себя изжили. По мнению банкира, указанные ценности являются для него базовыми.

Для меня она (либеральная идея. — News.ru) жива, и, безусловно, опять же, я упрямый и трудно меняю свои убеждения. Я, безусловно, а особенно в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист, — заявил Пётр Авен в эфире телеканала « Россия 1 ».

Таким образом он ответил на просьбу телеведущей Наили Аскер-заде прокомментировать высказывания главы государства о либерализме. В конце июня Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что либерализм уже изжил себя, хоть и имеет до сих пор право на существование.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что слова Владимира Путина о либерализме могут отражать положение дел в некоторых американских городах.

Несогласие с Путиным выразили глава Евросовета Дональд Туск, нынешний премьер Британии Борис Джонсон и его предшественница Тереза Мэй. За главу российского государства вступился итальянский премьер Джузеппе Конте.