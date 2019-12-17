https://static.news.ru/photo/ee225f04-20ed-11ea-8d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: novatek.ru

«Новатэк — Юраховнефтегаз» получил право пользоваться Южно-Ямбургским участком недр. Разовый платёж составил 1,066 млрд рублей. Потенциал добычи — 506 млрд «кубов» голубого топлива и 126 млн тонн жидких углеводородов.

Срок действия лицензии — 25 лет. Предприятие также выиграло торги на пользование Восточно-Ладертойским участком с потенциалом в 184 млрд кубометров газа и 32 млн тонн жидких углеводородов, говорится на официальном сайте компании. Разрешение также выдано на 25 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Енисей-Хатангской зоне, которая «отсекает» Таймырский полуостров на севере России, может быть построен новый нефтегазовый кластер. Глава Роснедр Евгений Киселёв сообщил, что там уже работают «Газпром», «Газпром Нефть», «Роснефть» и «Новатэк».