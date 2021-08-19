Audi полностью остановила производство

Немецкая компания Audi полностью приостановила производство на главном заводе в Ингольштадте. Временная пауза продлится до 30 августа, сообщает немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что приостановка связана с вопросами переоборудования для начала производства электрокроссовера Q6 e-tron. В свою очередь пауза двух других линий обусловлена дефицитом микросхем. Эта ситуация привела к переводу шести тысяч сотрудников компании на неполный рабочий день.

Аналогичные проблемы с производством возникли и на другом заводе Audi в Германии — в Неккарзульме. Там уже несколько дней продолжается кризис, cвязанный с невозможностью четырёх тысяч работников выходить на полные смены. В частности, в компании запланировали сократить рабочие дни и в сентябре, предложив сотрудникам в качестве альтернативы предоставление дополнительных смен в выходные дни.

В первом полугодии Audi сорвала выпуск 50 тысяч автомобилей из-за нехватки компьютерных чипов. Теперь в компании надеются наверстать упущенные возможности по производству после возобновления поставок. По словам финансового директора Audi Юргена Риттерсбергера, в условиях тотального дефицита микросхем необходимо перенаправить акцент на установку чипов на наиболее прибыльные и экологически чистые автомобили.

Ранее сообщалось, что российский производитель автомобилей АвтоВАЗ приостановит производство моделей на заводе в Тольятти начиная с 23 августа. Причиной послужил всё тот же дефицит электронных компонентов. Завод до недавнего времени производил сборку таких моделей Lada, как Granta, Xray, Largus и Niva.