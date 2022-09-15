Если с февраля спрос на туры в Европу упал до 5% от допандемийных показателей, то после новых визовых ограничений он может сократиться почти вдвое — до 3%, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Впрочем, туроператоры уже предлагают гражданам осенне-зимние туры в Египет и Турцию и даже предлагают скидки до 60%.
«Восстановлению не подлежит»
Спрос на туры в Европу с начала специальной военной операции упал на 95%, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, все лето спрос был стабильно низким — на уровне 5% от уровня допандемийных показателей.
И он не восстанавливается и восстановлению не подлежит, ни по техническим причинам, связанным с логистикой (отменой авиарейсов. — NEWS.ru), ни теперь в связи с визовыми вопросами, которые, скорее всего, эту цифру уменьшат практически до 3% от допандемийных показателей, — отметил Мурадян.
Кроме новых визовых ограничений, российских туристов беспокоят старые проблемы: отсутствие платежных карт, которыми можно расплачиваться в Европе, сложность с покупкой наличных евро в России, высокие цены на перелеты через Турцию и Ближний Восток. Стоимость билета в эконом-классе в один конец может доходить до 200 тыс. руб., говорит эксперт.
Визовые сложности
Напомним, с 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Теперь визовый сбор увеличится для взрослых с €35 до €80 (для детей 6‒12 лет — с €35 до €40), а срок рассмотрения заявления на визу — с 10 до 15, а в отдельных случаях — до 45 дней, если туриста захотят дополнительно проверить. Кроме того, туристам придется предоставлять больше документов для обоснования целей поездки.
По данным АТОР, информация об увеличении суммы визового сбора уже опубликована на сайтах визовых центров Франции, Испании, Италии и Германии. Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. А вот Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр по-прежнему принимают заявления на визы под туристические поездки.
Чем заменить Европу
Вместе с тем туроператоры возвращают долги за оформленные до 24 февраля путевки, которыми россияне не смогли воспользоваться, говорит Мурадян. Клиентам либо отдают деньги, либо предлагают альтернативу —- туры как по территории России, так и по открытым зарубежным направлениям. Это Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, а также страны Латинской Америки. Кроме того, Россия уже возобновляет прямое авиасообщение с Эфиопией.
Сколько это стоит
По данным туроператора TEZ TOUR, объем бронирований туров на осенне-зимний сезон сегодня в почти пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Самые востребованные направления у клиентов компании — Египет (на него долю приходится 65% заявок), Турция (с долей 25%), ОАЭ (с долей 5%). Далее почти в равных пропорциях следуют Мальдивы, Таиланд, Венесуэла.
Турция. Скидки по акциям раннего бронирования (если оформлять туры за два — шесть месяцев) от отелей достигают 40%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 4* по системе «все включено» по акции начинается от 47,8 тыс. руб. на человека.
Египет. При раннем бронировании в Египет можно отправится с выгодой до 60%, хотя годом ранее размер скидки был меньше — 40%. Стоимость недельного тура по акции, включая перелет, проживание в отеле 4* по системе «все включено» — от 60,2 тыс. руб. на человека.
ОАЭ. Можно купить тур со скидкой до 60%. Недельный отдых с перелетом, проживанием в отеле 4* на полупансионе начинается от 56,7 тыс. руб. на человека.
Мальдивские острова. Скидки по раннему бронированию доходят до 40%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 3* и завтраки, начинается от 105,5 тыс. руб. на человека.
Таиланд. Максимальные скидки по раннему бронированию — 30%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 3* на завтраках начинается от 115,2 тыс. руб. на человека.
Венесуэла. Цена недельного тура с проживанием в отеле 4* по системе «все включено» — от 125,5 тыс. руб. на человека, включая перелет.