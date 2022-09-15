АТОР ожидает почти двойного сокращения поездок россиян в Европу Но туроператоры уже нашли бюджетную замену

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Если с февраля спрос на туры в Европу упал до 5% от допандемийных показателей, то после новых визовых ограничений он может сократиться почти вдвое — до 3%, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Впрочем, туроператоры уже предлагают гражданам осенне-зимние туры в Египет и Турцию и даже предлагают скидки до 60%.

«Восстановлению не подлежит»

Спрос на туры в Европу с начала специальной военной операции упал на 95%, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, все лето спрос был стабильно низким — на уровне 5% от уровня допандемийных показателей.

И он не восстанавливается и восстановлению не подлежит, ни по техническим причинам, связанным с логистикой (отменой авиарейсов. — NEWS.ru), ни теперь в связи с визовыми вопросами, которые, скорее всего, эту цифру уменьшат практически до 3% от допандемийных показателей, — отметил Мурадян.

Кроме новых визовых ограничений, российских туристов беспокоят старые проблемы: отсутствие платежных карт, которыми можно расплачиваться в Европе, сложность с покупкой наличных евро в России, высокие цены на перелеты через Турцию и Ближний Восток. Стоимость билета в эконом-классе в один конец может доходить до 200 тыс. руб., говорит эксперт.

Визовые сложности

Напомним, с 12 сентября между Россией и ЕС приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Теперь визовый сбор увеличится для взрослых с €35 до €80 (для детей 6‒12 лет — с €35 до €40), а срок рассмотрения заявления на визу — с 10 до 15, а в отдельных случаях — до 45 дней, если туриста захотят дополнительно проверить. Кроме того, туристам придется предоставлять больше документов для обоснования целей поездки.

Фото: Shutterstock Оформление шенгенской визы

По данным АТОР, информация об увеличении суммы визового сбора уже опубликована на сайтах визовых центров Франции, Испании, Италии и Германии. Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. А вот Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр по-прежнему принимают заявления на визы под туристические поездки.

Чем заменить Европу

Вместе с тем туроператоры возвращают долги за оформленные до 24 февраля путевки, которыми россияне не смогли воспользоваться, говорит Мурадян. Клиентам либо отдают деньги, либо предлагают альтернативу —- туры как по территории России, так и по открытым зарубежным направлениям. Это Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, а также страны Латинской Америки. Кроме того, Россия уже возобновляет прямое авиасообщение с Эфиопией.

Сколько это стоит

По данным туроператора TEZ TOUR, объем бронирований туров на осенне-зимний сезон сегодня в почти пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Самые востребованные направления у клиентов компании — Египет (на него долю приходится 65% заявок), Турция (с долей 25%), ОАЭ (с долей 5%). Далее почти в равных пропорциях следуют Мальдивы, Таиланд, Венесуэла.

Турция. Скидки по акциям раннего бронирования (если оформлять туры за два — шесть месяцев) от отелей достигают 40%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 4* по системе «все включено» по акции начинается от 47,8 тыс. руб. на человека.

Египет. При раннем бронировании в Египет можно отправится с выгодой до 60%, хотя годом ранее размер скидки был меньше — 40%. Стоимость недельного тура по акции, включая перелет, проживание в отеле 4* по системе «все включено» — от 60,2 тыс. руб. на человека.

Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press Отдых в Египте

ОАЭ. Можно купить тур со скидкой до 60%. Недельный отдых с перелетом, проживанием в отеле 4* на полупансионе начинается от 56,7 тыс. руб. на человека.

Мальдивские острова. Скидки по раннему бронированию доходят до 40%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 3* и завтраки, начинается от 105,5 тыс. руб. на человека.

Таиланд. Максимальные скидки по раннему бронированию — 30%. Стоимость недельного тура, включая перелет, проживание в отеле 3* на завтраках начинается от 115,2 тыс. руб. на человека.

Венесуэла. Цена недельного тура с проживанием в отеле 4* по системе «все включено» — от 125,5 тыс. руб. на человека, включая перелет.