АТОР: количество открывающих границы стран увеличится

Количество государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) путешественников, увеличивается, передаёт Ассоциация туроператоров. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев.
Например, Сейшельские Острова, где в начале года начали вводить препарат местным жителям, разрешили посещать архипелаг отдыхающим с сертификатом о получении лекарства и отрицательным ПЦР-тестом,
Кроме того, в Исландии и Румынии также заявили о готовности отменить карантин для привитых туристов. Также власти Кипра намерены освободить вакцинированных от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта 2021 года. Маврикий не станет отправлять их на 14-дневный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.
Накануне власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Кроме того, будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией с 8 февраля. Такое решение было принято после совещания и с учётом эпидемиологической обстановки. Сейчас в России восстановлено авиасообщение с Турцией, Египтом, Швейцарией, ОАЭ, Танзанией, Белоруссией, Киргизией, Южной Кореей, Мальдивами, Сербией, Эфиопией, Кубой, Индией, Вьетнамом, Катаром, Финляндией и Сейшельскими Островами, писал NEWS.ru.