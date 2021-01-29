АТОР: количество открывающих границы стран увеличится

https://static.news.ru/photo/56ea5f3c-62ec-11eb-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) путешественников, увеличивается, передаёт Ассоциация туроператоров. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев.

Например, Сейшельские Острова, где в начале года начали вводить препарат местным жителям, разрешили посещать архипелаг отдыхающим с сертификатом о получении лекарства и отрицательным ПЦР-тестом, говорится на сайте АТОР.

Кроме того, в Исландии и Румынии также заявили о готовности отменить карантин для привитых туристов. Также власти Кипра намерены освободить вакцинированных от необходимости предоставлять результаты ПЦР-теста с 1 марта 2021 года. Маврикий не станет отправлять их на 14-дневный карантин. Израиль, Греция, Испания, Бельгия, Эстония, Дания, Венгрия и Польша пока обсуждают условия их въезда.

Накануне власти Франции приняли решение о запрете въезда в страну всех, кто прибывает из стран, не входящих в Европейский союз, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Кроме того, будет запрещено выезжать из Франции за пределы Евросоюза.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией с 8 февраля. Такое решение было принято после совещания и с учётом эпидемиологической обстановки. Сейчас в России восстановлено авиасообщение с Турцией, Египтом, Швейцарией, ОАЭ, Танзанией, Белоруссией, Киргизией, Южной Кореей, Мальдивами, Сербией, Эфиопией, Кубой, Индией, Вьетнамом, Катаром, Финляндией и Сейшельскими Островами, писал NEWS.ru.