Саудовская Аравия из-за налётов беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки. В августе 2019 года она ежедневно производила 9,8 млн баррелей нефти.
В саудовской государственной компании отмечают, что смогли локализовать пожары на атакованных дронами предприятиях в Абкайке и Хурайсе. Начались работы по восстановлению производства, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения». Помпео добавил, что Белый дом вместе с партнёрами и союзниками обеспечит рынки энергоносителей хорошим снабжением.