https://static.news.ru/photo/e6786c56-d748-11e9-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская Аравия из-за налётов беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки. В августе 2019 года она ежедневно производила 9,8 млн баррелей нефти.

В саудовской государственной компании отмечают, что смогли локализовать пожары на атакованных дронами предприятиях в Абкайке и Хурайсе. Начались работы по восстановлению производства, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения». Помпео добавил, что Белый дом вместе с партнёрами и союзниками обеспечит рынки энергоносителей хорошим снабжением.