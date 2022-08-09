Ассортимент смартфонов в российских магазинах вернулся к уровню января

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ассортимент смартфонов в Российских магазинах, который просел весной из-за прекращения поставок и резкого колебания курсов валют, вернулся на уровень начала года. В магазинах «М.Видео — Эльдорадо» доступно порядка 500 моделей от 20 брендов, пишут «Известия».

Эти данные газете подтвердили и в других сетях. Почти полностью восстановился до уровня февраля ассортимент Apple, Samsung и Xiaomi. Также были добавлены несколько новых брендов — Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo и другие.

По словам экспертов, на данный момент расширение модельного ряда по количеству позиций весьма относительно. Так как практически любой аппарат можно найти в интернете, количество их позиций в крупных торговых точках снизилось почти вдвое. Продавцам невыгодно держать их на прилавках при низком спросе.

Кроме того, линейка модификаций того или иного смартфона у продавца может быть довольно широка, но может быть представлен только один цвет. Ничего не поделаешь, издержки параллельного импорта, — пояснил изданию ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Окончательно ассортимент смартфонов, считает специалист, может полностью восстановиться к Новому году.

Ранее китайская компания Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall. Продажи остановлены и в мобильном приложении магазина. Представители Vmall предупредили покупателей, что им доставят оформленные ранее заказы в обычном режиме.