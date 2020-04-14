Стоимость услуг связи может вырасти только в том случае, если крупные игроки рынка «договорятся» о таком повышении, но это уже будет почва для проведения проверки антимонопольными органами. При этом рост тарифов очень эффективно скажется на деятельности небольших оператров связи, которые чувствуют жёсткую конкуренцию в последние несколько лет со стороны крупных игроков рынка телеком-услуг, предлагающих комбинированные тарифы, включающие в себя сотовую связь. Об этом NEWS.ru заявил президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.

По его мнению, сейчас скорее можно отметить попытки крупных игроков играть на понижение тарифов из-за осознания ими выгодной конъюнктуры рынка: «самое время пополнить свою абонентскую базу за счёт конкурентов».

Ранее TelecomDaily представила результаты опроса (есть у редакции NEWS.ru) 84% компаний, лидеров рынка в 15 городах России. Как удалось выснить агентству, в ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной связи от 10%-15% и более. По мнению представителей 62% опрошенных операторских фирм, они однозначно повысятся, более чем на 10%.

В опросе приняли участие 114 компаний, ведущих представителей сотового рынка. Среди них почти 79% оказывают услуги передачи данных, телефонии — 65%, осуществляют доступ к облакам и ЦОДам — 51%, к сервису ТВ — 47,5%.

С каждым годом на операторов накладывается всё больше и больше законов, требующих вливаний финансов, это всё происходит при падении рубля и в совокупности приведёт к росту цен. Денис Кусков генеральный директор аналитической компании Telecom Daily генеральный директор аналитической компании Telecom Daily

Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, опрошенные TelecomDaily, фактически назвали последствия пандемии коронавируса — режим изоляции, введённый в России (привёл к снижению реальных доходов большинства потребителей) и падение курса рубля. Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в «резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платёжеспособного спроса», 64% — в «росте курса доллара/евро». Остальные риски (увеличение арендных ставок, повышение налогов, законодательные инициативы по ужесточению регулирования) менее существенны — их называет чуть более 20% представителей компаний.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минсвязи и Россвязи не смогли оперативно прокомментировать запрос NEWS.ru по поводу угрозы роста тарифов для населения и бизнеса.

Скрытая конкуренция?

Президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров не решается доверять данному исследованию, поскольку, по его словам, «в последнее время Telecom Daily утрачивает доверие на телеком-рынке России, так как проводит исследования исключительно в разрезе крупных игроков и не учитывает, что только на рынке указанных услуг в одном Московском регионе более двух сотен компаний, которые представляют огромную конкуренцию и ведут свою тарифную политику».

Зачастую цифры, озвученные TelecomDaily, не соответствуют действительности, равно как цифра опрошенных руководителей операторов связи (114 глав компаний и организаций, по их данным). Одновременно с этим агентство не представляет конкретных данных о проводимых им исследованиях. Алексей Стуров президент Ассоциации компаний связи президент Ассоциации компаний связи

Отметим, что редакция NEWS.ru при этом оставляет за собой право придерживаться нейтралитета относительно мнений участников рынка сотовой связи.

Между тем, по данным компании GfK, повышение цен, если и произойдёт, то потенциально может стать триггером для пересмотра потребителем своих тарифов и поиска более бюджетных альтернатив, если такие найдутся. Дело в том, что услуги связи — это категория с самым неэластичным спросом. Поэтому, можно сказать, что даже при повышении цен на данные услуги потребитель не будет отказываться от их покупки, предполагают в GfK.

Как заявили NEWS.ru в антимонопольном органе, «ФАС России проводит еженедельный мониторинг изменения нагрузки на сети связи, а также тарифов, по состоянию на настоящий момент повышения тарифов не выявлено».

В случае, если ФАС получит информацию о намерении повысить цены, будет проведена оценка обоснованности такого намерения. Анатолий Голомолзин заместитель руководителя ФАС России заместитель руководителя ФАС России

В связи с этим управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов отметил, что «с одной стороны государство должно следить и пресекать необоснованное завышение тарифов, в том числе на услуги проводной связи, а с другой — не стоит забывать и о необходимости дальнейшего развития проводной связи».

Трафик в последние недели резко вырос в связи с переходом большинства работников на удалённый доступ, что существенно повысило нагрузки на сети. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Мнение о реальности роста тарифов разделяет заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Согласно его прогнозам, в ближайшие месяцы вполне можно ожидать попытки операторов связи увеличить тарифы для россиян. И, скорее всего, говорит эксперт, это не будет единое действие: «оно будет размазано по времени и размер повышения будет зависеть от тарифа абонента».

По кому может ударить рост тарифов

Рост тарифов негативно скажется на корпоративных и индивидуальных клиентах проводной связи в связи с существенным сокращением доходов населения и падением спроса у большинства компаний. В такой ситуации возможен переход на другой более дешёвый тариф или полный отказ от услуг ШПД (широкополосный доступ в Интернет) в связи с закрытием деятельности предприятий.

Сильнее всего рост тарифов связи ударит по малоимущим слоям населения: матерям и отцам одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. Также это негативно отразится на пенсионерах и потерявших работу. Для таких людей наиболее очевидным выходом в сложившейся ситуации будет поиск более дешёвых тарифов или переход к другим операторам, предлагающим гибкие тарифы, допускает Дмитрий Орехов из агентства НКР.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, добавляет Александр Гущин из АКРА, сегодня существует риск, что после завершения периода самоизоляции заметная часть клиентов — небольших компаний не сможет продолжить свою деятельность, что приведёт к росту долгов по постоплатным тарифам и сокращению этого сегмента, а следовательно к убыткам для самих операторов, которые придётся чем-то покрывать.

И даже если росту тарифов быть, то пугаться этого не стоит, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, по той простой причине, что власти уже утвердили проект доступа к социально значимым сайтам, так что без госуслуг и прогноза погоды россияне не останутся, а «за остальное можно и заплатить».

При этом, на его взгляд, возможно, те работодатели, для которых важно, чтобы сотрудник не мог оправдать отсутствие в Сети сбоями в работе Интернета, начнут оплачивать доступ. «Однако тогда они будут получать скидки за объём, и, скорее всего, сумеют держать затраты в рамках допустимых», — подчеркнул IT-эксперт.

К слову, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков призывает не отчаиваться в любом случае, поскольку даже прежние прогнозы операторов не оправдались. Год назад, напоминает он, большинство ожидало рост цен вплоть до 10%, но в действительности, по данным Росстата, цены в рублях снизились на 1%, а с учётом инфляции это означало удешевление Интернета, более чем на 3%.

Рост объясним

Текущая экономическая ситуация всё-таки является уникальной, а попытки предсказать её развитие — дело крайне неблагодарное, рассуждают опрошенные знатоки телеком-рынка. Несмотря на катастрофичность массовой самоизоляции населения для многих видов экономической деятельности, существуют и бенефициары режима коронавирусного карантина.

Момент массового перевода компаниями сотрудников на удалённую работу является воистину звёздным часом для платформ обеспечения видеоконференцсвязи. Соответственно скачку спроса на высокоскоростное подключение к Интернету возросли потребности в видеохостинге, файлообменниках и прочих аппаратных и программных средствах обеспечения удалённого общения сотен миллионов людей, находящихся на карантине. Тимур Садыков заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Всё это, по мнению Садыкова, не может не сказаться на ценах на услуги связи. Поэтому эксперт находит вполне реальным рост тарифов на высокоскоростной доступ в Интернет по всем основным каналам связи.