Ассоциация европейского бизнеса оценила потенциал России в сфере экологии

Россия способна предлагать решения «климатических вопросов». Например, с помощью производства «зелёного» водорода для экспорта в Европу. Об этом рассказал глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг, передаёт РИА Новости.

Он заявил, что проблему глобального потепления обсуждают уже 20–30 лет, но теперь её нельзя откладывать.

У России тоже есть возможности в этом направлении, которые интересны для Европы. Сейчас, например, широко обсуждается водородная повестка — потенциал России в производстве «зелёного» водорода для экспорта в Европу, — сказал Шиллинг.

Он добавил, что Россия может использовать европейский опыт и технологии. АЕБ же готова помочь сотрудничеству России и Евросоюза в вопросе климатической повестки через платформу «Зелёная инициатива». В ней три направления работы: будущее энергетики, управление углеродными выбросами, «зелёное» финансирование. Шиллинг заявил, что именно по ним сейчас работает государство и российский бизнес.

Ранее члены экологического движения «Нам здесь жить» объявили о Всероссийском экологическом референдуме. Референдумы планируется провести в Москве, Подмосковье, Петербурге, Волгоградской, Кемеровской и других областях.