Ассоциация банков России видит угрозу для экономики в развитии экосистем

Развитие экосистем повлечёт за собой угрозу экономике страны. Так считают в Ассоциации банков России (АБР), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства на имя заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

Авторы письма отмечают , что учётные единицы экосистем — баллы и бонусы — становится сложно отделить от денежных суррогатов. Это может повлечь за собой риски для национальной платёжной системы и финансовой стабильности страны. Также не исключена возможность манипулирования потребителем при помощи внутренних правил эмиссии, которые не будут подконтрольны ЦБ.

Также в письме отмечаются такие угрозы, как доминирование иностранных экосистем и ограничение роста частного бизнеса в случае развития государственных экосистем.

В АБР считают, что выделение экосистем в отдельный субъект права изменит отношения владельцев платформ с пользователями. В настоящее время собственники систем не несут никакой юридической ответственности в случае ненадлежащего оказания услуг или нарушения закона о персональных данных. В случае введения для них такого рода ответственности неизбежен рост стоимости услуг. В АБР убеждены, что подходы к регулированию экосистем должны быть общими для всех их видов.

Ранее сообщалось, что обязательное страхование от безработицы приведёт к росту теневой занятости.