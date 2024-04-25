«Ашан» уйдет из РФ? Правда или слухи, что говорят в компании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последние дни в СМИ активно распространяются сообщения об уходе европейской сети гипермаркетов «Ашан» из России. Эти слухи появились на фоне информации о сделках с недвижимостью компании, входящей в группу Auchan. Кто на самом деле уходит из РФ, а кто остается — в материале NEWS.ru.

Какая структура «Ашана» решила покинуть Россию

Еще в марте стало известно, что компания Ceetrus, входящая в состав группы Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, строит планы по продаже принадлежащих ей в России активов. Собственники Ceetrus захотели снизить риски от владения активами в нашей стране, которые возникли после начала спецоперации на Украине.

Среди российских активов компании более 150 тысяч квадратных метров торговых площадей. Ceetrus управляла 40 торговыми центрами и галереями, в том числе ТК «Акварель» в подмосковном Пушкино, Тольятти, Волгограде, а также ТЦ «Тройка» в Москве. Компании также принадлежат прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан».

Как Ceetrus продавала свой бизнес

Акционеры Ceetrus в течение последних нескольких лет намеревались избавиться от недвижимости в России, однако до переговоров с потенциальными покупателями по этому вопросу дело не доходило. Впрочем, уже в марте стало понятно, что специальная правительственная комиссия по сделкам с такими активами в РФ одобрила продажу. Тогда сообщалось, что покупателем может стать логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана. Он был основан в 2009 году, его выручка за 2022-й составила 8,3 млрд рублей. Компания специализируется на перевозках грузов автомобильным транспортом в России, Турции, Грузии, а также в странах Центральной Азии.

14 апреля стало известно о том, что Ceetrus закрыла сделку. Но новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших Ceetrus, стала фирма «Торговые галереи», а не «Лидертранс». Тем не менее обе компании из Татарстана. Основной владелец «Торговых галерей» — 23-летний Тагир Шаймарданов, работавший в казанской юридической фирме «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов». По данным РБК, Шаймарданов владеет долей в «Торговых галереях» через АО «Кама капитал», которая была зарегистрирована в июне 2023 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как появились сообщения об уходе «Ашана»

Ранее РБК сообщил, что Федеральная налоговая служба может доначислить сети супермаркетов «Ашан» в России 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги. Налоговая проверка прошла в 2023 году.

При этом из данной суммы на сами налоги приходится 125,9 млн рублей. По информации РБК, ранее у компании Auchan Holding были налоговые проблемы с бизнесом в Европе. В итоге появились слухи об уходе всего холдинга из РФ.

Как прокомментировали ситуацию в «Ашане»

16 апреля в «Ашане» опровергли слухи об уходе с российского рынка. В пресс-релизе говорилось о том, что ретейлер продолжает работу в России и планирует развивать ряд направлений.

«Ашан ретейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли», — сообщили в компании.

Что говорят о ситуации в правительстве РФ

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал РБК, что «Ашан» остается в РФ. По его словам, руководство организации направило соответствующее уведомление в ведомство. Не весь бизнес поддается давлению и ультиматумам зарубежных стран, заявил Евтухов.

Замминистра добавил, что многие компании, в том числе американские, не поддерживают политику своих властей и отказываются уходить из России, несмотря на угрозы. «Честь и хвала и просто уважение таким компаниям», — сказал Евтухов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В феврале 2023 года зарубежные СМИ, в том числе французский Le Monde, опубликовали расследование о том, что «Ашан» снабжал российскую армию на Украине. В «Ашане» отрицали эти сведения.

Об уходе каких гипермаркетов сообщали СМИ

В декабре 2023 года в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, было указано, что французские «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros могут уйти из России. Им принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — отмечал Белоусов.

В Минпромторге предложили в 2024 году позволить отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. В ведомстве обосновывали необходимость таких мер тем, что страны Запада продолжают вводить санкции в адрес РФ. В июне 2023 года с российского рынка ушел финский ретейлер Prismа. Компания развивала в РФ 15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

Тогда же в компании «Ашан» заявили об отсутствии сведений о том, что торговая сеть может уйти с российского рынка.

«Торговая сеть в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании», — сказали в «Ашане». Также данные об уходе из России опровергли в Metro и Globus, пояснив, что все магазины работают в обычном режиме.

Какие крупные компании ушли из России

После начала спецоперации на Украине РФ покинуло множество любимых россиянами западных магазинов и производств. Только в 2022 году с нашего рынка ушли или приостановили работу более 500 из них. Самые известные:

сеть кафе быстрого питания McDonald«s;

детские товары Lego;

гипермаркеты товаров для дома IKEA и OBI;

бытовая техника и электроника марок Apple, AMD, Nokia, Dell, Intel, Siemens, Ericsson, HP, Ericsson, Panasonic, TSMC, Hitachi, Canon, IBM, Epson;

магазины одежды, обуви, аксессуаров и косметики ASOS, Matches, Balenciaga, Bershka, Chanel, Cos, Burberry, The Other Stories, Monki, Farfetch, Mytheresa, Nanushka, Nike, Ganni, Golden Goose, Gucci, Mango, Marks & Spencer, Hermes, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Levi«s, Reserved, Sinsay, Prada, Reebok, Victoria's Secret, Mohito, Cropp, Crocs, Mothercare, Puma, Hugo Boss и другие;

алкогольные и безалкогольные напитки брендов Diageo (марки Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia) Budweiser Budvar, Coca-Cola, Fanta, Sprite, PepsiCo, Schweppes, BonAqua, Aqua Minerale, Velkopopovick Kozel, Pilsner Urquell, Bernard, Gambrinus, Staropramen, Pernod Ricard, Chivas Regal, Jameson, Ballantine«s, Absolut, Havana Club, Fazer, Carlsberg, Valio, Paulig и другие.

Часть российского бизнеса западных компаний скупили отечественные предприниматели. В некоторых случаях они даже не меняли название, как в случае с OBI.

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